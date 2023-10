Ronaldo sorpassa Haaland, ma nella sera più bella la paura: assalito in campo

La serata di Cristiano Ronaldo ha vissuto un climax di emozioni: dalla gioia, alla paura, fino alla totale esaltazione. Il tutto in un match in cui il Portogallo non si giocava nulla. La Selecao infatti aveva già staccato il pass per il prossimo Europeo, ma contro la Bosnia, ha voluto mettere in mostra tutto il suo talento. I lusitani si candidano come una delle protagoniste del prossimo torneo in Germania, dove l'attaccante ex Juve e Real Madrid probabilmente segnerà un nuovo record: sarà l'unico giocatore a prendere parte a 6 campionati Europei, salvo sorprese.