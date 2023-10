Southgate: “Italia? Abbiamo imparato, ora c’è un’altra Inghilterra”

LONDRA (Inghilterra) - Martedì (20:45) a Wembley l' Italia affronterà l' Inghilterra in una sfida importantissima per le qualificazioni ai prossimi Europei del 2024. Spalletti in conferenza l'ha descritta come "una sfida dove superare i propri limiti" , e nel pomeriggio ha parlato anche Gareth Southgate . Agli inglesi basterà solo un punto per qualificarsi matematicamente: "Alla fine il primo obiettivo è qualificarsi per l'Europeo. Le nostre prestazioni all'inizio del girone ci hanno messo in una posizione di forza. Anche se la prima cosa che vogliamo fare è vincere la partita e giocare bene, sappiamo che se è l'87° minuto ed è in parità, sappiamo che non abbiamo bisogno di buttare la palla in area - aggiunge - Qualificarsi per un torneo è sempre la prima cosa e il grande avversario che affronteremo è il perfetto promemoria che non bisogna dare niente per scontato - ha continuato Southgate -. L'Italia ha saltato gli ultimi due Mondiali: significa che qualificarsi per una grande manifestazione non è semplice, che devi giocare al meglio quando ne hai la chance".

I casi Maguire ed Henderson

I Leoni arrivano all'incontro con qualche polemica interna che vede il difensore del Manchester United Harry Maguire ed il centrocampista dell'Al-Ettifaq Jordan Henderson al centro delle critiche. Il primo per il suo rendimento ed il secondo per il trasferimento in Saudi League visto come un tradimento dei suoi idelae (contestato ad ogni possesso contro l'Austria), Southgate: "Sceglierò sempre i migliori giocatori per la squadra, quelli che ci danno le migliori possibilità di vincere a meno che non ci sia qualcosa che non sia appropriato. La gente potrebbe non essere d'accordo con il trasferimento di Henderson in Arabia Saudita data la sua posizione pro LGBT, ma non credo che questo sia un motivo per non sceglierlo e non è un motivo per fischiarlo. Vorremmo i tifosi con noi. Se scegliessi i giocatori in base a un concorso di popolarità, la squadra avrebbe un aspetto diverso. Maguire riceverà una buona accoglienza".

La finale degli ultimi europei

Inghilterra-Italia a Wembley porta subito alla memoria il trionfo degli Azzurri agli Europei 2020, Southgate però ha girato pagina: "Da allora abbiamo fatto un viaggio lunghissimo e siamo cresciuti, non penso solo per quello che è successo in quella partita. In due anni sono successe tante cose: abbiamo sicuramente imparato da quella partita, ma anche dalle partite che abbiamo affrontato dopo, comprese quelle contro l’Italia. Non vediamo l'ora che arrivi domani perché è una partita di alta qualità con il tutto esaurito a Wembley. Queste sono le notti che vuoi goderti".