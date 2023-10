Phillips è già ammonito: l'entrata su Barella e Turpin lascia correre

Incredibile svista arbitrale durante la partita tra Inghilterra e Italia per le qualificazioni a Euro2024, il prossimo Europeo che si giocherà in Germania. Nella ripresa, precisamente al 64' minuto di gioco, Phillips si è reso protagonista di un bruttissimo fallo ai danni di Barella ma l'arbitro Turpin ha deciso di non intervenire e ha lasciato correre.