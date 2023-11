Euro 2024, ancora 3 posti in palio con i playoff: chi ci va e come funziona

Conclusi i gironi di qualificazione - con la Croazia ultima squadra a festeggiare - è ora tempo di fare il punto sulle squadre che prenderanno parte agli Europei di Germania 2024 , in programma la prossima estate. Quella di Spalletti , che si presenta alla rassegna continentale da Campione in carica, ma che sarà inserita in quarta fascia , è una delle 21 - su un totale di 24 - nazionali certe di partecipare . Le altre tre, invece, usciranno dai playoff che si disputeranno a marzo.

Regolamento e sorteggi playoff

Il regolamento prevede che a qualificarsi direttamente siano la nazionale del Paese ospitante, in questo caso la Germania, più le prime due di ognuno dei dieci gironi appena conclusi, per un totale di 21. I restanti tre posti che, come detto, verranno decisi sulla base degli spareggi in programma a marzo, sono riservati a una selezione della Lega A di Nations League, una della Lega B e una della Lega C. A tal fine, giovedì 23 novembre andrà in scena un sorteggio che definirà quale squadra delle tre di Lega B dovrà giocare il playoff di Lega A: infatti Ucraina, Finlandia e Islanda hanno fatto lo stesso percorso in Nations Leage (classificandosi tutte e tre seconde nel girone). Ci saranno dunque sei semifinali in programma (due per ogni Lega) e un altro sorteggio stabilirà le sedi delle ultime tre sfide decisive, vale a dire le finalissime, che completeranno la lista. Di seguito, le squadre qualificate e il programma dei playoff.