Italia in quarta fascia del sorteggio per Euro 2024: chi può incontrare

Le speranze dell'Italia di non finire in ultima fascia erano piuttosto basse e la vittoria della Croazia contro l'Armenia ha spento anche quelle. La nazionale di Dalic si colloca invece nella seconda urna grazie al successo firmato dall'ex Crrotone Budimir. Gli Azzurri sono dunque già sicuri di non poter pescare la Serbia di Vlahovic, la Svizzera e le tre che si qualificheranno attraverso i playoff, ossia le cinque squadre che comporranno assieme all'Italia, appunto, la quarta fascia. L'appuntamento con il sorteggio è per sabato 2 dicembre ad Amburgo alle ore 18.