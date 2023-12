“Rivoluzione Uefa: la grande novità per i prossimi Europei”

La UEFA ha deciso di aprire al mondo di Tik Tok: i cosiddetti TiktTokers, che sono quelli che creano e pubblicano i video che spesso diventano virali, diventano un'altra parte del calcio. La UEFA, di fronte all'evento della prossima estate in Germania, ha deciso che ai prossimi Europei i Tiktoker potranno accreditarsi come tali. È vero che ciò avrà i suoi limiti e che si potrà lavorare solo nelle zone miste: infatti durante le partite i Tiktokers non potranno fare video né registrare immagini di quanto accade in campo.