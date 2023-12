Diretta sorteggi Italia: il girone di Euro 2024. Orario e dove in tv

L' Italia oggi verrà a conoscenza del suo futuro. Gli Azzurri si sono guadagnati l'accesso ad Euro 2024 senza dover partecipare ai playoff di marzo e nel pomeriggio di oggi sabato 2 dicembre, alle ore 18, assisteranno ai sorteggi della fase a gironi del torneo continentale che si giocherà in Germania l'anno prossimo. La squadra di Spalletti si trova in quarta fascia: sicuramente ci sarà una big e il rischio di ritrovarsi all'intero di un girone infernale è elevato, con vere e proprie mine vaganti come Croazia e Olanda in terza fascia. Il torneo avrà inizio il 14 giugno e finirà il 14 luglio.

Dove vedere i sorteggi per Euro 2024: diretta tv e streaming

I sorteggi per la fase a gironi di Euro 2024 sono in programma oggi alle ore 18 all'Elbphilamornie di Amburgo. Sarà possibile seguire l'estrazione in diretta tv su SkySport24 e in streaming su SkyGo. Le nazionali in gara saranno 24 e verranno divise in sei gironi da quattro squadre ciascuno. Mancano solo tre formazioni all'appello, che dovranno giocarsi l'accesso al torneo ai Playoff di marzo. Alla fase ad eliminazione diretta accederanno le prime due squadre di ogni girone e le quattro migliori terze. Le fasce per identificare il valore delle squadre sono quattro, e sono state stabilite a seconda dei risultati arrivati durante le qualifiche. Proprio per questo l'Italia, seconda con appena 14 punti, si trova nella fascia più bassa. Le tre squadre provenienti dai playoff sono in quarta e ultima fascia.

Euro 2024, le squadre per ogni fascia

FASCIA A: Germania, Portogallo, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra.

FASCIA B: Ungheria, Turchia, Romania, Danimarca, Albania, Austria.

FASCIA C: Olanda, Scozia, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca.

FASCIA D: Italia, Serbia, Svizzera, vincente Playoff Lega A (Polonia, Estonia, Galles, Finlandia), vincente Playoff Lega B (Bosnia, Ucraina, Israele, Islanda), vincente Playoff Lega C (Georgia, Lussemburgo, Grecia, Kazakistan).