Mbappé al Real Madrid, ora è ufficiale: l'annuncio fa crashare il sito

Kylian Mbappé è ora ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid . La notizia era nell'aria già da diverso tempo e nella giornata di oggi l'ormai ex attaccante del Psg aveva dichiarato a Macron che l'annuncio ufficiale sarebbe arrivato questa sera e così è stato. Intorno alle 19:30 il club di Florentino Perez , reduce dalla quindicesima Champions League vinta in finale contro il Borussia Dortmund , ha pubblicato il comunicato ufficiale riguardante l'ingaggio di Mbappé che ha firmato un contratto con i Blancos fino al 2029. Un annuncio aspettato da tutti i tifosi del Real e non solo: la pagina web che riporta al comunicato, infatti, è letteralmente andata subito in crash a causa dei numerosissimi click arrivati nei primissimi minuti.

Real Madrid, il comunicato

Il Real Madrid ha usato poche parole per annunciare il colpo stellare: "Il Real Madrid e Kylian Mbappé hanno trovato un accordo per il quale lui sarà un giocatore del Real Madrid per le prossime cinque stagioni". Arriva dunque ad una conclusione che ormai tutti si aspettavano una telenovela che durava ormai da anni. Già nelle passate sessioni di calciomercato l'attaccante era stato vicino a vestire la maglia dei Blancos, ma ora è tutto vero e Kylian è pronto a raggiungere la sua nuova squadra.

Mbappé: "Un sogno diventato realtà"

Mbappé si è subito mostrato entusiasta per la sua nuova avventura pubblicando un post su X in cui ha dichiarato: "Un sogno diventato realtà. Molto felice e orgoglioso di far parte del club dei miei sogni, il Real Madrid. È impossibile spiegare quanto io mi senta felice ed emozionato in questo momento. Non vedo l'ora di vedervi, madridisti, e grazie per il vostro incredibile supporto! Hala Madrid!".