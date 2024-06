Yildiz entra e serve un assist, ma Zalewski regala il successo alla Polonia

VARSAVIA (Polonia) - Va alla Polonia, orfana di Milik, costretto ad operarsi e a rinunciare all'ormai imminente Campionato Europeo, l'amichevole disputata a Varsavia, vinta 2-1 contro la Tuchia di ct Vincenzo Montella. La nazionale di casa va avanti grazie alla rete del 'veronese' Swiderski, servito da Lewandowski, dopo appena 12' di gioco, ma è in ansia per le condizioni di entrambi i protagonisti dell'1-0, usciti per infortunio l'uno al 19' e l'altro al 32'. Pareggio ospite, invece, firmato Yilmaz su assist del talento della Juventus Kenan Yildiz, entrato soli 5' prima, al 77'. Quindi, al 90', decide l'incontro il romanista Zalewski. Tanta 'Italia' in campo con, da una parte, l'altro bianconero Szczesny, Dawidowicz dell'Hellas, l'ex Spezia Kiwior, il neo-interista Zielinski, il bolognese Urbanski e Piatek, in Serie A con Milan e Genoa, mentre, dall'altra, Hakan Calhanoglu e le vecchie conoscenze del Sassuolo Ayhan, Muldur e Demiral (quest'ultimo con un passato anche nel plurititolato club torinese e nell'Atalanta).