Diretta Germania-Scozia ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - L'attesa è finita. Alle ore 21, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, Germania e Scozia si affrontano nella sfida inaugurale di Euro 2024. I padroni di casa, guidati in panchina da Julian Nagelsmann, inseguono un successo che manca dal 1996, quando una doppietta di Oliver Bierhoff piegò la Repubblica Ceca di Pavel Nedved. Quattordicesima partecipazione per i teutonici (record assoluto, la Spagna seconda è a quota 11) che si sono qualificati di diritto in quanto paese ospitante. Neuer e compagni cercono il riscatto dopo esser stati eliminati al primo turno ai Mondiali di Russia 2018 e Qatar 2022 ed essersi fermati solo agli ottavi nell'ultimo Europeo. È invece appena la quarta partecipazione per i britannici (1992-1996 e 2020), che non sono mai andati oltre il primo turno. La selezione di Steve Clarke ha chiuso le qualificazioni alle spalle della Spagna nel Gruppo A garantendosi così il pass per la Germania.