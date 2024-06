Diretta Polonia-Olanda ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Inizia l'Europeo per Polonia e Olanda che alle ore 15 si sfideranno ad Amburgo sul prato del Volksparkstadion: le due nazionali sono state sorteggiate nel gruppo D insieme a Francia e Austria . La squadra allenata da Probierz è orfana del suo capitano Lewandowski , infortunatosi ad una coscia durante l'ultima partita di preparazione contro la Turchia: la punta del Barcellona dovrebbe rientrare nel match contro l'Austria. Formazione al completo per Koeman che si presenta a questo Europeo con alte aspettative: nel girone di qualificazione, gli Orange hanno chiuso al secondo posto del gruppo B alle spalle della Francia.

SEGUI LA DIRETTA DI POLONIA-OLANDA SUL NOSTRO SITO

Polonia-Olanda: diretta tv e streaming

Polonia-Olanda, prima giornata del gruppo D, è in programma alle ore 15 al Volksparkstadion di Amburgo e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Polonia-Olanda

POLONIA (3-4-2-1): Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Zalewski, Moder, Slisz, Frankowski; Zielinski, Urbanski; Buksa. Allenatore: Probierz. A disposizione: Skorupski, Bulka, Salamon, Walukiewicz, Puchacz, Bereszynski, Piotrowski, Grosicki, Romanczuk, D.Szymanski, S.Szymanski, Swiderski, Piatek, Skoras. Indisponibili: Lewandowski. Squalificati: -.

OLANDA (3-4-2-1): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, De Vrij; Akè, Schouten, Reijnders, Veerman; Simons, Gakpo; Depay. Allenatore: Koeman. A disposizione: Bijlow, Flekken, Geertruida, De Ligt, Van de Ven, Blind, Wijnaldum, Maatsen, Gravenberch, Weghorst, Frimpong, Malen, Zirkzee, Bergwijn. Indisponibili: -. Squalificati: -.

ARBITRO: Soares Dias (Portogallo). ASSISTENTI: Soares-Ribeiro. IV UFFICIALE: Preljto (Bosnia Erz.). VAR: Martins. ASS. VAR: Dinger-Fritz (Germania).

Polonia-Olanda: scopri tutte le quote