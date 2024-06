Diretta Slovenia-Danimarca ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Slovenia e Danimarca fanno il loro esordio ad Euro 2024 alle ore 18 sul prato della Mhp Arena di Stoccarda: le due nazionali, allenate rispettivamente da Kek e Hjulmand, sono state sorteggiate nel gruppo C insieme a Inghilterra e Serbia . Le due compagini facevano parte anche dello stesso girone di qualificazione, ovvero il gruppo H, arrivando a pari punti a quota 22. La gara di andata terminò con un pari per 1-1 grazie alle reti di Sporar e Hojlund mentre fu la Danimarca ad imporsi nel ritorno per 2-1 grazie alle firme di Maehle e Delaney.

Slovenia-Danimarca: diretta tv e streaming

Slovenia-Danimarca, prima giornata del gruppo C, è in programma alle ore 18 alla Mhp Arena di Stoccarda e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Slovenia-Danimarca

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Blazic, Bijol, Janza; Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Mlakar; Sporar, Sesko. Allenatore: Kek. A disposizione: Belec, Vekic, Balkovec, Brekalo, Drkusic, Stankovic, Kurtic, Zugelj, Zeljkovic, Verbic, Horvat, Ilicic, Vipotnik, Celar. Indisponibili: Lovric. Squalificati: -.

DANIMARCA (3-4-1-2): Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Bah, M.Hjulmand, Hojbjerg, Kristiansen; Eriksen; Hojlund, Wind. Allenatore: K.Hjulmand. A disposizione: Hermansen, Ronnow, Kjaer, Jorgensen, Kristensen, Maehle, Norgaard, Jensen, Delaney, Dreyer, Bruun Larsen, Damsgaard, Skov Olsen, Poulsen, Dolberg. Indisponibili: -. Squalificati: -.

ARBITRO: Scharer (Svizzera). ASSISTENTI: De Almeida-Zogaj. IV UFFICIALE: Rumsas (Lituania). VAR: San (Svizzera). ASS. VAR: Frankowski-Kwiatkowski (Polonia).

