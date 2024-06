Diretta Italia-Spagna ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GELSENKIRCHEN (GERMANIA) - Dopo il successo in rimonta al debutto contro l'Albania (2-1), l'Italia di Luciano Spalletti alle ore 21, all'Arena AufSchalke di Gelsenkirchen, sfida la Spagna nella seconda giornata del Gruppo B a Euro 2024. Un grande classifico del torneo, con ben sette precedenti: tre successi azzurri, due pareggi e altrettante affermazioni delle Furie Rosse. In virtù del 2-2 tra Croazia e Albania, chi vince approda agli ottavi di finale come prima forza del girone, mentre in caso di parità tutto si deciderebbe all'ultimo turno, lunedì 24 giugno, quando in contemporanea, alle ore 21, Donnarumma e compagni affronteranno la nazionale di Dalic a Lipsia mentre gli iberici se la vedranno contro la selezione di Sylvinho a Düsseldorf. Esordio convincente per la Roja di De la Fuente che ha battuto con un netto 3-0 la Croazia.