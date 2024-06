Euro 2024, i criteri se si chiude il girone a pari punti: ipotesi rigori

Agli Europei si potrà andare anche ai calci di rigore. Detto così non sembra una novità, ma ci sta una grande differenza. La possibilità di calciare i penalty per decretare un vincitore ci sarà anche ai gironi e non solo nella fase a eliminazione diretta. Ma per verificarsi occorrono diverse combinazioni. Ma andiamo per gradi: quali sono i criteri che si prendono in considerazione qualora due o più squadre dovessero arrivare a pari punti?