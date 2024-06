Diretta Polonia-Austria ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Polonia e Austria si affrontano allo Stadio Olimpico di Berlino nell'incontro valido per la 2ª giornata del Girone D. Szczesny e compagni sono reduci dal ko all'esordio contro l'Olanda, che al gol di Buksa ha risposto con le marcature di Gakpo e Weghorst. Sconfitta anche per la selezione di Rangnick, che nonostante la buona prestazione contro la Francia non è riuscita a recuperare lo svantaggio causato dall'autorete di Wober. Entrambe le squadre si presentano dunque all'appuntamento con zero punti in classifica, e sono pertanto chiamate a fare bottino pieno per unirsi alla cosa per la qualificazione agli ottavi. L'ultimo impegno del girone è in programma il 25 giugno, con entrambe le sfide (Olanda-Austria e Francia-Polonia) programmate per le ore 18.