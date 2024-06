Diretta Turchia-Portogallo ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

DORTMUND (GERMANIA) - Alle ore 18, al Signal Iduna Park di Dortmund, Turchia e Portogallo si affrontano nel secondo turno del Gruppo F a Euro 2024. Vittoriose al debutto, la nazionale di Vincenzo Italiano ha superato 3-1 la Georgia di Khvicha Kvaratskhelia mentre quella di Roberto Martinez ha battuto la Repubblica Ceca 2-1 in rimonta. Avvio più complesso del previsto per i lusitani, passati in svantaggio per la rete di Provod. Reazione immediata e pareggio arrivato grazie a uno sfortunato autogol di Hranac. Quando l'1-1 sembra ormai scritto, in pieno recupero, ci pensa il figlio d'arte, Francisco Conceicao, entrato da appena due minuti, a ribaltare il risultato e regalare ai suoi tre punti importantissimi in ottica qualificazione. Buona la prima anche per la Turchia, passata avanti al 25' con uno splendido gol di Müldür. Subito dopo Yildiz raddoppia ma il VAR annulla. La gara sembra a senso unico ma la selezione di Sagnol pian piano cresce e trova il pari con Mikautadze che nel finale di primo tempo rischia anche di ribaltarla. Nella ripresa Arda Güler e Aktürko?lu regalano il successo alla selezione del tecnico italiano. Nei nove precedenti, di cui tre agli Europei (ai gironi nel 1996 e nel 2008 e ai quarti nel 2000), tra le due formazioni, sette vittorie portoghesi e due turche. Nell'ultimo match del girone, in programma il 26 giugno alle 21, il Portogallo affronterà la Georgia mentre la Turchia sfiderà la Repubblica Ceca