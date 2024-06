Diretta Slovacchia-Romania ore 18: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Slovacchia e Romania si affrontano nel terzo turno della fase a gironi di Euro2024 . Le due squadre sono inserite nel girone E con Belgio e Ucraina : tutte e quattro le nazionali sono a quota 3 punti nella classifica del gruppo e si giocano la qualificazione agli ottavi di finale nell'ultimo turno. La Romania ha vinto all'esordio con l'Ucraina e poi ha perso contro il Belgio mentre la Slovacchia, al contrario, ha prima vinto al debutto contro i belgi e poi ha rimediato il ko in rimonta contro gli ucraini.

Dove vedere Slovacchia-Romania: diretta tv e streaming

La partita è in programma alle ore 18 a Francoforte e sarà visisile in diretta tv su Sky. La diretta streaming sarà disponibile su Skygo e Now.

Slovacchia-Romania, probabili formazioni

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Bozenik, Haraslin. CT: Calzona. A disposizione: Rodak, Ravas, Kosa, Hrosovski, De Marco, Duris, Bero, Obert, Suslov, Benes, Strelec, Sauer, Rigo, Gyomber, Tupta.

ROMANIA (4-1-4-1): Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; M.Marin; Man, R.Marin, Stanciu, Mihaila; Dragus. CT: Iordanescu. A disposizione: Moldovan, Tornovanu, Alibec, Hagi, Olaru, Sorescu, Rus, Nedelcearu, Cicaldau, Puscas, Coman, Mogos, Racovitan, Birligea, Sut.

ARBITRO: Siebert. ASSISTENTI: Seidel-Foltyn. QUARTO UOMO: Zwayer. VAR: Dankert. AVAR: Dingert-Irrati.

