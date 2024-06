Diretta Georgia-Portogallo ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GELSENKIRCHEN (GERMANIA) - Imbattuto e già certo della qualificazione agli ottavi di Euro 2024 come prima forza del Gruppo F , il Portogallo alle ore 21 affronta la Georgia nell'ultimo match della fase a gironi all' Arena AufSchalke di Gelsenkirchen . Se i lusitani guardano già avanti, la selezione di Sagnol può scrivere la Storia, quella con la S maiuscola. Kvaratskhelia e compagni, infatti, battendo la nazionale di Roberto Martinez salirebbero a quota quattro garantendosi così il pass per la fase a eliminazione diretta. Cristiano Ronaldo e compagni, dopo la vittoria in rimonta al debutto contro la Repubblica Ceca conquistata grazie alla rete del figlio d'arte Francisco Conceicao al 92', hanno poi piegato con un netto 3-0 la Turchia. La Georgia, invece, all'esordio, proprio contro la selezione di Vincenzo Montella, è durata 60 minuti, dopodiché ha pagato l'inesperienza perdendo 3-1. Kvara e compagni, però, si sono rifatti al secondo turno pareggiando contro la Repubblica Ceca. Un punto che lascia aperte le speranze di qualificazione anche se ci sarà bisogno di un vero e proprio miracolo sportivo. Un solo precedente tra Georgia e Portogallo, un'amichevole risalente al 31 maggio 2008: 2-0 per i lusitani firmato Moutinho-Simao.

Georgia-Portogallo: diretta tv e streaming

Georgia-Portogallo, gara valida per il terzo e ultimo turno del Gruppo F di Euro 2024, è in programma alle ore 21 all'Arena AufSchalke di Gelsenkirchen e sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (252) e in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Rai Play.

