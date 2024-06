Diretta Spagna-Georgia ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Tutto pronto al Cologne Stadium di Colonia dove alle 21 Spagna e Georgia scendono in campo nel match valido per l'accesso ai quarti di finale di Euro 2024 . Nel girone di qualificazione, la nazionale di De la Fuente ha dominato il gruppo B chiuso a quota 9 punti davanti all'Italia, eliminata ieri dalla Svizzera. La Georgia è la vera sorpresa di questo Europeo: la nazionale allenata da Sagnol si è qualificata come terza nel gruppo F alle spalle di Portogallo e Turchia dopo aver chiuso il girone a 4 punti (decisiva la vittoria contro i lusitana nell'ultima giornata). La vincente affronterà ai quarti di finale la Germania , che ieri sera ha eliminato la Danimarca grazie ai gol di Havertz e Musiala .

SEGUI LA DIRETTA DI SPAGNA-GEORGIA SUL NOSTRO SITO

Spagna-Georgia: diretta tv e streaming

Spagna-Georgia, match valido per gli ottavi di Euro 2024, è in programma alle ore 21 al Cologne Stadium di Colonia e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Rai Play.

Le probabili formazioni di Spagna-Georgia

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian; Lamine Yamal, Morata, Olmo. Allenatore: De la Fuente. A disposizione: Raya, Remiro, Nacho, Vivian, Grimaldo, Navas, Zubimendi, Merino, Fermin, Nico Williams, Baena, Ferran Torres, Ayoze, Oyarzabal, Joselu. Indisponibili: -. Squalificati: -.

GEORGIA (5-2-1-2): Mamardashivili, Kakabadze, Kashia, Dvali, Gvelesiani, Lochoshvili; Kiteishvili, Kochorashvili; Chakvetadze; Mikautadze, Kvaratskhelia. Allenatore: Sagnol. A disposizione: Loria, Gugeshashvili, Kverkvelia, Gocholeishvili, Tabidze, Davitashvili, Kvekveskiri, Alutnashvili, Shengelia, Tsitaishvili, Lobjanidze, Sigua, Zivzivadze, Kvilitaia. Indisponibili: -. Squalificati: Mekvabishvili.

ARBITRO: Letexier (Francia). ASSISTENTI: Mugnier-Rahmouni. IV UFFICIALE: Gozubuyuk (Olanda). VAR: Brisard (Francia). ASS. VAR: Delajod (Francia)- Valeri (Italia).