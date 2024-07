Diretta Romania-Olanda ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Ultimo round di ottavi . Romania e Olanda scendono in campo all'Allianz Arena per contendersi un posto ai quarti di finale di Euro 2024. La selezione allenata da Iordanescu si presenta all'appuntamento da prima della classe nel Girone E - uno dei gruppi più competitivi del torneo che ha visto tutte le squadre chiudere con 4 punti - . Zirkzee e compagni si sono guadagnati invece il pass per gli ottavi unendosi alle 4 miglioti terze della fase a gironi. La vincente affronterà una tra Austria e Turchia , che alle ore 21 chiuderanno così la prima fase a eliminazione diretta.

Dove vedere Romania-Olanda : streaming e diretta tv

L'incontro tra le selezioni di Iordanescu e Koeman è in programma martedì 2 luglio alle ore 18 presso l'Allianz Arena di Monaco di Baviera - gara diretta dal tedesco Zwayer - . L'evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e in streaming sulla piattaforme Sky Go e Now.

Romania-Olanda : le probabili formazioni

ROMANIA (4-1-4-1): Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Mogos; M. Marin; Hagi, R. Marin, Mihaila, Man, Dragus. Ct: Iordanescu.

A disposizione: Moldovan, Tamovanu, Rus, Puscas, Coman, Stanciu, Sorescu, Nedelcearu, Alibec, Cicaldau, Olaru, Racovitan, Birligea, Sut.

Indisponibili: nessuno.

Squalificati: Bancu.

Diffidati: Burca, M. Marin, R. Marin, Puscas

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Aké, Van Dijk, De Vrij, Dumfries; Veerman, Schouten, Reijnders; Gakpo, Depay, Simons. Ct: Koeman.

A disposizione: Bijlow, Flekken, Malen, Geertruida, Wijnaldum, Weghorst, Van de Ven, De Ligt, Frimpong, Blind, Brobbey, Maatsen, Zirkzee, Bergwijn, Bravenberch.

Indisponibili: nessuno.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Veerman, Schouten.

ARBITRO: Zwayer (Germania) ASSISTENTI: Lupp-Achmuller QUARTO UFFICIALE: Siebert (Ucraina) VAR: Dankert ASS.VAR: Dringert (Germania)-Brisard (Francia).

