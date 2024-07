Pronostico Romania-Olanda, bookie convinti: ecco chi vincerà

Supplementari? Le quote...

Se battesse l’Olanda, la Romania eguaglierebbe il suo miglior risultato ad una fase finale di un Europeo: i quarti dell’edizione del 2000. L’Olanda invece punta ad andare ancora più lontano ma le amnesìe difensive palesate contro l’Austria sono un monito per Koeman: da un anno l’Olanda non subìva più di due reti in un match, capitò contro l’Italia (all’epoca di Mancini) in Nations League.

In questo incontro il pronostico sorride all’Olanda, favorita contro una Romania che ha vinto solo una delle ultime sette partite disputate. Il segno 2 vale 1.40 per Sisal, 1.42 per Bet365 e 1.43 per Cplay. Chissà tuttavia che, per Depay e soci, la Romania non possa rappresentare un rivale più credibile di quanto non dicano le quote. L'ipotesi supplementari viaggia intorno a quota 4.20.