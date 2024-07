Kane, l'ultima occasione per scacciare la maledizione

Una lunga serie di premi individuali, ma mai un trofeo di squadra alzato. Harry Kane questa domenica sera ha una nuova chance di alzare un trofeo in un grande evento. Reduce da una stagione che è un po’ il paradigma della sua carriera (con lui il Bayern Monaco non ha vinto nulla dopo 12 anni di trofei), il capitano della Nazionale inglese si approccia alla finale di Euro 2024 contro la Spagna con l’animo di chi sa che non può più sbagliare. Perchè stavolta potrebbe davvero non esserci un domani.

Il 28 di questo mese compirà 31 anni, la sabbia nella clessidra di Harry Kane è sempre meno. Nulla da dire sui numeri del singolo: miglior marcatore di tutti i tempi del Tottenham e della Nazionale inglese, secondo miglior marcatore di tutti i tempi del campionato inglese, nel 2017 con 39 reti in una sola stagione in Premier League riuscì anche a far meglio del record di Alan Shearer (36), il suo approccio in Bundesliga è stato ottimo se si considera la classifica cannonieri stravinta con 36 gol (otto in più del secondo classificato, quel Guirassy che il Milan avrebbe potuto acquistare in inverno con una clausola di soli 17 milioni di euro), ma anche stavolta con la squadra di club è arrivato corto.

C’è chi lo rimprovera di essersi accontentato di rimanere nella comfort zone del Tottenham (dieci anni in prima squadra) dove sapeva che difficilmente avrebbe vinto con il club, ma dove tutti giocavano per lui consentendogli di segnare a raffica. A tre anni dall’amarezza di Wembley per la finale persa con l’Italia, l’uomo pagato dal Bayern oltre 100 milioni di euro, preferito dai bavaresi a campioni del calibro di Lewandowski e Osimhen, questa domenica sera ha un appuntamento con la storia. Probabilmente l’ultimo per scacciare la maledizione che lo perseguita.