Diretta Spagna-Inghilterra ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Euro 2024: ultimo atto . Spagna e Inghilterra si contendono la 17ª edizione del torneo, presentandosi all’appuntamento con percorsi diversi alle spalle. La Roja ha messo a tacere gli ultimi scettici che hanno osato sospettare la presenza di falle nascoste nel bel gioco di Yamal e compagni . Ma il talento classe 2007, con la complicità di Dani Olmo , ha ribaltato il vantaggio francese in pochi minuti, impreziosendo il risultato con un grandissimo gol che senza troppe riserve si può considerare il momento più alto del campionato. Di contro, l’Inghilterra si ripresenta all’ultimo appuntamento dell’Europeo con un carico insostenibile di aspettative deluse: l’ultimo trofeo è targato 1966, quando la selezione di Alf Ramsey superò la Germania Ovest nel mondiale disputato in casa con finale a Wembley.

E proprio sul campo del Tottenham nel 2021, la nazionale dei Tre Leoni ha ceduto la scena agli Azzurri di Mancini staccando per la seconda volta la spina al tormentone “It’s coming home”. All’Olimpico di Berlino, la Spagna si presenta da prima della classe. Le Furie Rosse sono infatti l'unica nazionale del torneo ad avere chiuso il girone a punteggio pieno. Gli uomini di Southgate sono stati invece chiamati a superare più d'una fatica di Ercole, già nella fase a girone dove non è andata oltre il pareggio con Danimarca e Slovenia. Poi, con lo zampino di Bellingham, Kane e Pickford hanno rilanciato ancora una volta il sogno di riportare a casa il trofeo. Come la Croazia, è l'unica selezione ad aver raggiunto la finale dopo avere rimonato tutte le sfide dagli ottavi in poi. Ma qualunque siano i rispettivi trascorsi, considerata la qualità delle rose, a Berlino è atteso uno scontro fra titani.

Dove vedere Spagna-Inghilterra: streaming e diretta tv

L'incontro tra le selezioni di De La Fuente e Southgate è in programma domenica 14 luglio alle ore 21 presso lo Stadio Olimpico di Berlino - gara diretta dal francese Letexier - . L'evento sarà trasmesso in chiaro su Rai Uno e in pay tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), e in streaming sulle piattaforme Rai Play, Sky Go e Now.

Spagna-Inghilterra: le probabili formazioni

INGHILTERRA (3-4-3): Pickford; Guehi, Stones, Walker; Shaw, Rice, Mainoo, Saka; Bellingham, Kane, Foden. Ct: Southgate.

A disposizione: Ramsdale, Henderson, Alexander-Arnold, Bowen, Dunk, Eze, Gomez, Gordon, Konsa, Palmer, Toney, Trippier, Watkins, Wharton.

Indisponibili: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Squalificati: nessuno.

SPAGNA (4-3-3): Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Dani Olmo, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams. Ct: De la Fuente.

A disposizione: Raya, Remiro, Navas, Nacho, Vivian, Grimaldo, Zubimendi, Merino, Fermin, Baena, Ferran Torres, Ayoze, Oyarzabal, Joselu.

Indisponibili: Pedri.

Diffidati: nessuno.

Squalificati: nessuno.

Arbitro: Letexier (Francia). Assistenti: Mugnier (Francia)-Rahmouni (Francia). Quarto Ufficiale: Marciniak (Polonia). Var: Brisard (Francia). Ass.Var: Delajod (Francia)-Irrati (Italia).

