Toro, per Vlasic l'Europeo è già finito: problema muscolare

Brutte notizie per la Croazia , avversario dell' Italia nel girone B degli Europei . La squadra capeggiata dal commissario tecnico Zlatko Dalic , dopo aver perso la gara d'esordio per 3-0 contro la Spagna , riceve un'altra brutta notizia. Si ferma infatti Nikola Vlasic , con il centrocampista del Torino che darà forfait per il resto della manifestazione.

Vlasic, addio Europei: salta Croazia-Italia

Il classe 1997, vittima di un infortunio muscolare, saluta Euro 2024 ancor prima che per lui potesse iniziare. "Ha investito tanto per aiutare la squadra agli Europei, è parte integrante del gruppo. Sfortunatamente si è verificato questo secondo infortunio: posso solo dirgli grazie per ciò che ha fatto": queste le parole del ct Dalic.

Dispiace che ha manifestato anche lo stesso Vlasic: "Sono davvero dispiaciuto che questo nuovo infortunio non mi permetta di aiutare i ragazzi. Ho fatto tutto il possibile per essere pronto, voglio dire grazie al ct e al suo staff per avermi concesso questa opportunità. Ho fiducia nella squadra, sarò il loro più grande sostenitore!". Dopo l'infortunio rimediato lo scorso 3 maggio in Torino-Bologna, con la lesione di alto grado del tendine dell'adduttore lungo destro, aveva provato a bruciare le tappe ed essere a disposizione, riuscendo ad ottenere la convocazione.