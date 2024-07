Koopmeiners? No, O'Riley! Sorpresa Juve, contropiede Giuntoli sull'Atalanta

In realtà, a quanto è dato sapere, una offerta non è stata ancora fatta ma tutto ciò che è stato detto e scritto non appartiene al mondo del favole. Perché Koopmeiners sa perfettamente che per lui sotto la Mole hanno preparato un contratto di 5 anni da 4,5 milioni a stagione, molto di più dei circa 2.5 che ora prende a Bergamo. Ma non sè solo una questione di soldi. è anche una questione di stimoli e all’olandese la Dea aveva detto che se fosse arrivata la giusta proposta non lo avrebbero trattenuto. Infatti hanno iniziato a guardarsi intorno per l’eventuale e probabile dopo Koopmeiners: di qui gli interessamenti per Marco Brescianini, del Frosinone e Matt O’Riley del Celtic . E torniamo così al caleidoscopio di cui sopra.

Proprio in prossimità del primo contatto diretto tra Juventus e Atalanta per dare il la al ballo di Koop ecco che il dt Giuntoli ha bussato al club scozzese per chiedere informazioni sul ventitreenne inglese che nell’ultima stagione giocata con la maglia biancoverde ha incantato nel ruolo di centrocampista offensivo. In gergo, tra direttori sportivi, queste mosse vengono definite di disturbo anche se in realtà a volte partono con un fine e uno spirito e alla fine magari cambiano natura. Una sorta di avviso ai naviganti, dunque, quello che indirettamente è partito da Torino in direzione Bergamo. La richiesta del Celtic per il britannico naturalizzato danese è di 25 milioni mentre la proposta dei bergamaschi sarebbe stata di 15 milioni. C’è dunque una differenza notevole tra le parti, che impone tempo per essere eventualmente colmata ed è in questo frangente che Giuntoli potrebbe avere margine per recuperare ed eventualmente sorpassare la concorrenza per O’Riley. Che si può considerare come la possibile alternativa a Koopmeiners qualora non si arrivasse a una intesa sul valore del cartellino.