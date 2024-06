Mbappé testa la maschera, Deschamps esulta: "Può esserci con l'Olanda"

"Posso confermare che Kylian Mbappé si sente meglio e che le cose si stanno evolvendo bene per averlo a disposizione domani. Tutto sta andando nella direzione giusta". Sono state queste le parole del ct Didier Deschamps in conferenza stampa, alla vigilia della sfida tra la sua Francia e l'Olanda, in programma domani sera alle ore 21 al Leipzig Stadium.