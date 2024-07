Mbappé-Real Madrid, scelto il numero 9: store in tilt per la maglia

Mbappé-Real, richiesta maglie in tilt

Lo store online in questi giorni è stato preso d'assalto dai tifosi e dai fan di tutto il mondo per avere la maglia di Kylian Mbappé del Real Madrid. Se per il resto dei giocatori il tempo d'attesa per riceverla è di 3-4 giorni, per quella della stella francese si può aspettare fino a 6 settimane come riportato da As. Un chiaro segnale della richiesta e degli ordini fatti per avere la numero 9 del neo acquisto dei blancos.