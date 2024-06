Bellingham, gol e nuova esultanza a Euro 2024: il significato

Bellingham, il significato dell'esultanza

Dopo aver realizzato l'1-0, Bellingham ha gioito per la marcatura insieme a Trent Alexander-Arnold: i due si sono inginocchiati l'uno di fronte all'altro, ponendo in modo particolare la mano sul proprio volto. Ma cosa sta a significare questa esultanza? Precisamente un lupo, ma il riferimento sarebbe ad un videogioco che, dal Mondiale del 2022 in Qatar, è impazzato tra i calciatori della nazionale inglese.

Si tratterebbe di Werewolf (ovvero 'Licantropi'). Un videogame di strategia, il cui obiettivo sarebbe quello di uccidere i licantropi, situati all'interno di un villaggio. Protagonista in campo, e non solo in zona gol: Bellingham diventa sempre più un'icona, anche per le sue esultanze.