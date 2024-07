"Stai zitto pelato di m***a": Rice litiga con Calzona, rissa sfiorata

Momenti di alta tensione nel finale di Inghilterra-Slovacchia. Una partita al cardiopalma per entrambe le squadra con la squadra di Calzona che ha pregustato fino al 94esimo la possibilità di vedersi ai quarti di finale contro la Svizzera salvo poi subire la prodezza di Bellingham, che si è giustificato per il gesto a posteriori, e la rete di Kane a inizio tempo supplementare. Proprio dopo le reti degli inglesi il Ct ex Napoli ha avuto da dire con l'arbitro per le perdite di tempo degli avversari e in tutto questo è intervenuto anche Declan Rice con cui poi è nato un litigio.

Rice-Calzona, litigio e parole forti Prima lo spintone di Calzona a Rice per allontanarlo e poi la rissa quasi sfiorata tra loro e le panchine corse in campo per separare i due e placare un po' gli animi. I compagni hanno cercato di calmare il centrocampista mentre altri dello staff tecnico del Ct slovacco sono intervenuti per provare a dividere i giocatori in campo.

In questo alterco, però, sono volate anche parole forti perché secondo l'esperto lettore di labiale Jeremy Freeman ha dichiarato al Mail Sport che Declan Rice avrebbe detto a Calzona: "Stai zitto, pelato di m***a". Al termine della partita poi lo stesso Ct ha voluto spegnere le polemiche e spiegare quanto successo: "Rice doveva andare dagli arbitri e andarsene. Dovevo parlare con il direttore di gara e lui non se ne andava, ha continuato. Ma poi si è scusato ed è andato tutto bene. Non mi è piaciuto il modo in cui la squadra inglese stava perdendo tempo e non è stata punita".

