"Un gesto scherzoso": Bellingham si giustifica dopo l'esultanza in Inghilterra-Slovacchia

Un gol bellissimo al 95esimo, quando tutto sembra ormai a un passo dalla fine. Quando ormai tutti erano pronti a puntare il dito o a criticare. Un paese intero alla ricerca di quel gol: cercato, voluto, sperato fino allo scadere dopo una gara quasi stregata. Ed è stato proprio lui, Jude Bellingham, a segnare la rete del pareggio dell' Inghilttera per portare poi il match ai supplementari contro la Slovacchia. Proprio lui, il più criticato... quello a cui i giornali inglesi nei giorni scorsi hanno riservato le parole più dure e c'è chi diceva di lasciarlo pure in panchina a discapito di altri perché "troppo sotto pressione". Un gesto tecnico da 10, di quelli a cui ci ha abituato nel corso della stagione con il Real Madrid , un po' meno quello che ha fatto dopo ma lui stesso ci ha tenuto a precisare le motivazioni.

Dopo la rete Bellingham è scattato con lo sguardo fisso verso la tribuna borbottando qualcosa come "avete visto?". L'esultanza sfrenata assieme ai compagni, la panchina. Via la paura, ma la tensione alle volte può giocare brutti "scherzi" perché le telecamere l'hanno inquadrato mentre ha fatto un gestaccio all'indirizzo dei tifosi. Un gesto quasi a voler dire "abbiamo gli attributi" forse interpretato anche in modo troppo negativo.

Proprio per questo dopo i tanti video postati e girati in rete, lo stesso centrocampista ha deciso di condividerlo e scrivere anche una spiegazione per far capire le motivazioni di tale gesto: "Un gesto scherzoso nei confronti di alcuni amici intimi presenti alla partita. Nient'altro che rispetto per come ha giocato stasera la squadra slovacca".