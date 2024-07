Sancho-Juve a fuoco lento e la carta Motta: la strategia Giuntoli con lo United

Sancho e la cura Motta: la formula

Allora, ovviamente, si parlava di un prestito e la formula non si discosta neppure in questa fase estiva: sia per il costo del cartellino, sia per l’ammontare dell’ingaggio che assomma a 10 milioni netti, al di sotto peraltro di quello che il club bianconero dovrà corrispondere a Vlahovic. In tempi di contrazione dei costi, però, servirà evidentemente un contributo dello United per l’ingaggio e la disponibilità a discutere la cessione con la formula del prestito, magari oneroso e magari con un diritto fissato a fine stagione. In fondo, considerata la situazione ambientale e il pesante investimento affrontato per portarlo all’Old Trafford, questa soluzione converrebbe anche ai dirigenti inglesi che possono sperare così di vederlo rivalutare grazie alla cura Thiago Motta.