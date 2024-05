Bonaventura, l’ammissione Juve dell’agente: “Avrebbe fatto il titolare”

"Mario è un altro, come Bonaventura, che ama particolarmente la maglia azzurra. Ma lui si aspettava l'esclusione. Certo, un’attaccante come lui sarebbe potuto essere importante. Ma pesano pure troppe critiche ingiuste subite. Si è creato un personaggio che non è quello che molti raccontano: ha il suo carattere e delle qualità che farebbero comodo a qualsiasi nazionale. In Turchia infatti continua a fare gol".

Potrebbe chiudere la carriera in Serie A?

"Lui ne sarebbe felicissimo".

Donnarumma sarà titolare nell’Italia. Ma pure Gigio ha subito qualche critica di troppo...

"Lui è quasi un’attrazione per i social da questo punto di vista. Fa fare visualizzazioni e click se si scrivono stupidaggini sul suo conto. Contano i risultati, teniamocelo stretto per l’Italia, è tra i migliori al mondo. Ha vinto il campionato, è in finale di Coppa di Lega, è stato eletto miglior portiere della Ligue1. Un suo ritorno in A? Nulla è impossibile, ma Gigio è felicissimo al Psg e il Psg è felicissimo di lui. Non sono previsti cambiamenti".

Chi invece potrebbe cambiare squadra è Pinamonti...

"La retrocessione del Sassuolo è una perdita importante per la Serie A. Lui ci ha messo l’anima e il cuore per cercare di salvare i neroverdi. Sicuramente Pinamonti non è un calciatore che può restare nella categoria cadetta. Milan o Inter? Andrea ha molti fans, anche all'estero. Dobbiamo fare la scelta giusta, dopo una retrocessione che nessuno si sarebbe aspettato".

Cosa mi dice di Bennacer?

"Lui è un perno inamovibile per il Milan. E il ragazzo è contento in rossonero. Sirene arabe? No, è giovane, per l’Arabia ci sarà tempo".