La Juve chiede nove milioni, il Toro lo vuole prima di Bologna o Atalanta

Per Raoul Bellanova le pretendenti non mancano. Aston Villa e Roma sono quelle che si sono mosse prima di tutte per l'esterno destro del Toro. Urbano Cairo, però, ha le idee molto chiare sulla valutazione del giocatore: servono 25 milioni per mettere le mani sull'ex Inter, ora in Germania con la nazionale azzurra. I granata, poi, sanno che un'altra stagione sotto la Mole potrebbe far lievitare ulteriormente il prezzo di Bellanova, dunque la fretta di cederlo non c'è. Tuttavia, la società dovrà essere pronta a tutto, anche a sondare dei potenziali sostituti sulla corsia di destra. Fra questi spicca Tommaso Barbieri, reduce da un'annata molto brillante al Pisa. Il suo futuro, però, non sarà all'ombra della Torre: la Juventus sta infatti perfezionando il controriscatto dell'esterno classe 2002, coi toscani che incasserebbero circa 3 milioni.