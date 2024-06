Spalletti, conferenza Italia-Spagna: segui la diretta

ISERLOHN (Germania) - Dopo l'esordio vincente con l'Albania, l'Italia si prepara per il secondo match del girone B di Euro 2024 contro la Spagna . Buona la prima anche per le Furie Rosse di De La Fuente che hanno superato per 3-0 la Croazia, con Luciano Spalletti che sta pensando al migliore 11 azzurro per affrontare una delle candidate alla vittoria finale. Alla vigilia del big match, semifinale della scorsa edizione del campionato europeo, il ct della Nazionale palra in conferenza stampa per presentare la super sfida.

Spalletti: "La chiave è giocare bene a calcio"

Prima di presentarsi davanti ai giornalisti, il ct azzurro ha parlato ai microfoni di Sky: "Voglio una Italia che ripeta quanto fatto contro una grande nazionale che insegna calcio. Interpretano tutto benissimo, bisognerà non avere pause e quella voglia matta di far vedere che siamo una squadra importante". Sui prossimi avversari ha aggiunto: "La chiave è giocare bene a calcio e tenere di più la palla. Con la Spagna ci sarà qualche verticalizzazione in più perché non ci aspettano al limite dell'area. Lo abbiamo detto talmente tante volte, è una scorciatoia per arrivare di là. Bisogna entrare dentro l'area e vedere cosa succede. Loro ti fanno addosso la partita, loro pressano sempre, noi qualcosa al portiere concediamo. Morata invece va 20 volte sul portiere se serve, quindi la squadra deve stare in 35/40 metri, loro staranno alti e qualche palla alle spalle, se sapremo riconoscerla, ci sta". Poi chiude: "Ci sono delle strade per fare calcio e vittorie: il gioco di squadra e i grandi campioni che hanno questi grandi strappi che non li puoi sostenere perché hanno più roba nei muscoli e vanno più forte della normalità. Abbiamo la prima strada da percorrere, ci manca quello che vince le partite da solo".

Spalletti, la conferenza stampa

Il ct dell'Italia Luciano Spalletti parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Spagna: "Questa volta la formazione ve la dico domani. Non la dico il giorno prima perché non mi è arrivata nessuna notizia su chi gioca degli altri. È una delle partite più importanti della mia carriera, va messa a quel livello lì. Tutti hanno una storia da raccontare, questa è una di quelle partite che può determinare quella storia"