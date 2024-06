“È la bocciatura del progetto Spalletti. Chiesa…”: Stramaccioni durissimo

Dopo il convincente esordio con la vittoria in rimonta contro l'Albania, l'Italia ha incassato la prima sconfitta di questi Europei contro la Spagna. Una partita dominata dalle Furie Rosse e decisa dall'autogol di Riccardo Calafiori, a cui gli uomini di Luciano Spalletti non hanno mai saputo reagire. Per questo, nel post gara su Rai Sport, ci sono state critiche pesanti per gli azzurri provenienti dall'ex allenatore Andrea Stramaccioni che non si è risparmiato nei giudizi. Sotto la lente di ingrandimento soprattutto le scelte del ct con la sostituzione di Federico Chiesa nel secondo tempo, autore di una prova incolore come la maggior parte della squadra.

Spagna-Italia, il duro commento di Stramaccioni L'ex allenatore dell'Inter si è espresso così sugli azzurri ai microfoni di Rai Sport: "Questa partita è un passo indietro enorme, una vera e propria bocciatura del progetto targato Luciano Spalletti. Nelle gara d'esordio contro l'Albania ci aveva mostrato per 70 minuti una squadra propositiva, che aveva messo in campo quello che è il dna suo e di questo gruppo. Oggi invece con la sostituzione di Jorginho dalla cabina di regia e di Chiesa, che è la nostra punta di diamente offensiva, ha dimostrato di non crederci più. Ha snaturato troppo la squadra nel secondo tempo".

Spagna-Italia, c'è un record negativo per gli azzurri Oltre alla delusione per la sconfitta, che costringerà gli azzurri a dover almeno pareggiare l'ultima partita del girone contro la Croazia per assicurarsi gli ottavi, è arrivato anche un record negativo che durava dal 1980. Erano infatti 44 anni che l'Italia non terminava una partita con solo quattro tiri in porta nei novanta minuti. Un dato da cui il ct Spalletti dovrà ripartire per evitare quella che sarebbe una clamorsa eliminazione ai gironi degli Europei.

