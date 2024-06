Italia-Croazia a Makkelie: annullò 3 gol a Morata in Juve-Barça. Con gli azzurri...

Makkelie e i problemi con Conte

Un italiano che ha avuto problemi con Makkelie è sicuramente Antonio Conte. Nell'estate del 2020, quando era sulla panchina dell'Inter ha incontrato l'arbitro olandese nella finale di Europa League giocata in estate dopo la quarantena della prima ondata del Covid e persa dai nerazzurri contro il Siviglia. In quella circostanza l'ex tecnico della Juve si era lamentato solo per un possibile fallo di mani di Diego Carlos in area di di rigore. Molte più proteste invece nell'ottobre del 2023 in occasione del match di Champions League tra il Tottenham e lo Sporting. Gli Spurs avevano trovato la rete qualificazione con Kane nei minuti di recupero, annullata dal direttore di gara dopo l’ok del Var pe una posizione di fuorigioco. "Why? Why?” rispose il tecnico italiano, che si prese anche il cartellino. “È molto difficile commentare questa decisione, il Var sta creando molti danni. Dobbiamo accettare anche se abbiamo subito una grande ingiustizia” - aveva poi detto in conferenza stampa con estremo nervosismo.