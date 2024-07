Perché l'Antitrust ha bastonato la Figc

Dopo le bastonate della Svizzera, arrivano quelle dell'Antitrust che ha multato per 4 milioni di euro la Figc con una sentenza che è arrivata proprio oggi. A due giorni dalla disfatta di Berlino. Ma andiamo con ordine. Quattro milioni di multa per la Figc sono tanti? Sì sono tanti, perché per la Federazione sono una cifra importante. Certo non la manda in crisi economica, ma è una multa pesante per Gravina.