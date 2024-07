Di Lorenzo, retroscena Napoli: telefonata di Conte e mea culpa De Laurentiis

Le altre trattative

Capitolo portieri: il Como è a un passo da Pau Lopez in prestito con diritto di riscatto (5 milioni) dal Marsiglia, il Parma si avvicina a Suzuki (Sint Truiden), il Cagliari vuole Silvestri dell’Udinese che lo rimpiazzerà con Dziekonski (Korona Kielce); mentre il Genoa pensa a Turati (Sassuolo) e Audero (Sampdoria) è nel mirino di Fiorentina e Monza. I brianzoli sono in pressing pure per il difensore Lovato della Salernitana. Restando in tema di centrali: il Besiktas ha chiesto Ismajili all’Empoli, che lavora al ritorno di Viti (Rennes) e sta definendo la cessione di Luperto al Cagliari (pronto un quadriennale). Lo stesso club sardo duella col Venezia (aspetta il via libera di Inter e Juve rispettivamente per Oristanio e Barbieri) per l’esterno Felici (FeralpiSalò). Fiorentina e Bologna ci provano per Pongracic del Lecce, che ha sondato il terreno per Agoumè (Inter) e lo svincolato Niang (ex Empoli). La Roma è vicinissima a Le Fee (Rennes). Tris Verona: in arrivo Kastanos (Salernitana), Mosquera (Atletico Cali) e Rikelme (Cuiaba). Ufficiale l’approdo del giovane talento cileno Damien Pizarro (Colo Colo) all’Udinese che cede Walace al Cruzeiro per 8 milioni più bonus. Addio ai friulani pure per il Tucu Pereyra, al quale è scaduto il contratto: pronto un biennale da parte dei greci dell’Aek Atene. Infine la Lazio è in chiusura per Dele-Bashiru (Hatayspor) e Artistico (pronto un quadriennale per l’ex Virtus Francavilla).