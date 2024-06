De Jong ko, rabbia Koeman contro il Barcellona: "Il prezzo lo paghiamo noi..."

"Dobbiamo pagarne il prezzo": la furia di Koeman

Il commissario tecnico della nazionale olandese Ronald Koeman ha commentato l'infortunio di quello che sarebbe stato il metronomo del centrocampo dell'Olanda, costretto a mandare giù un boccone piuttosto amaro: "Abbiamo deciso questo pomeriggio. Abbiamo considerato che Frenkie de Jong non sarà in forma per le prossime tre settimane. Si portava dietro questo infortunio alla caviglia destra già da un po' e non è il caso di rischiare ulteriormente. Il suo club ha preso dei rischi durante la stagione e ora dobbiamo pagarne il prezzo". Per usare un eufemismo, si può dire che Koeman abbia puntato il dito contro il Barcellona - suo ex club nel biennio 2020/21 - ritendendo che il giocatore sia stato impiegato dal club spagnolo troppo presto, favorendone la ricaduta.

"Forse era troppo presto": il rammarico di De Jong

Il centrocampista dei blaugrana non potrà purtroppo prendere parte ad Euro2024, che vedrà l'Olanda esordire domenica al Volksparkstadion di Amburgo contro una Polonia in grande spolvero. De Jong ha rimediato un infortunio alla caviglia che l'ha tenuto fuori per circa un mese, tornando in campo per la doppia sfida fondamentale contro il PSG in Champions League ed il Clasico contro il Real Madrid dello scorso aprile. Come si suol dire, oltre il danno anche la beffa: il Barcellona lascia il passo ai francesi in Champions, si arrende ai Blancos e farà fronte anche alla ricaduta di De Jong, che ha commentato il suo calvario così: "La seconda volta forse ho iniziato a giocare troppo presto e non avevo ancora metabolizzato del tutto l'infortunio". Parole che trasudano rammarico quelle del centrocampista olandese, il cui posto nella lista dei convocati verrà occupato dal tuttofare Ian Maatsen, in forza al Borussia Dortmund.