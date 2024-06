Koopmeiners ko, ansia Olanda e Juve: Europei a rischio. Koeman: "Non ho..."

Dopo l'amichevole contro l' Islanda , terminata con una vittoria per 4-0, il ct della nazionale olandese Roland Koeman ha fatto il punto sulle condizioni fisiche del centrocampista dell' Atalanta : "Ho parlato con il ragazzo e mi sono confrontato con lo staff medico, aspettiamo. Non ho sensazioni positive sul suo infortunio, ma incrociamo le dita". Già nelle prossime ore Koopmeiners verrà sottoposto a degli esami strumentali che chiariranno definitivamente la gravità del problema muscolare . Al momento la possibilità che possa saltare gli Europei è comunque molto alta.

Juve, l'infortunio di Koopmeiners può essere un assist a Giuntoli

L'infortunio del centrocampista olandese potrebbe paradossalmente favorire un suo possibile passaggio alla Juventus. L'idea dell'Atalanta era infatti quella di aspettare gli Europei per poter aumentare ancora la valutazione di Koopmeiners. Anche per questo Giuntoli era in pressing per cercare di chiudere il discorso, ma questo stop potrebbe permettere al dirigente bianconero di lavorare con più calma per raggiungere un accordo soddisfacente con i nerazzurri.