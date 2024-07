Zirkzee e De Ligt a un passo: Manchester United scatenato!

Due è meglio che uno, recitava una vecchia pubblicità di un celebre gelato e in pieno clima estivo il Manchester United sembra pronto a trarre ispirazione: due colpi in canna. Zirkzee e De Ligt sono a un passo dai Red Devils . Cresce sempre di più la fiducia del Manchester United nel completare l'operazione per l'acquisto dell’ex difensore della Juve che potrebbe presto diventare compagno di squadra con l’attaccante del Bologna .

De Ligt determinato a riabbracciare Ten Hag

Sia per De Ligt sia per Zirkzee lo United avrebbe trovato l'accordo totale con il calciatori. L’olandese ha declinato la corte di Liverpool e Psg, spinge con il suo agente per trasferirsi in Premier League e riabbracciare il suo mentore Ten Hag; il club inglese vuole sfruttarne volontà per chiudere nel più breve tempo possibile l'accordo con il Bayern Monaco. Kompany non lo ritiene indispensabile, nonostante appena due anni fa il Bayern ha acquistato De Ligt dalla Juventus per quasi 70 milioni di euro, e potrebbe avallarne la cessione per circa 42 milioni di sterline più bonus sostituendolo con Tah dal Bayer Leverkusen.

Il Manchester United dice sì alle richieste di Zirkzee

Ma non è finita qui perché dall’Inghilterra il Sun cita Fabrizio Romano e si dice certo: “Il Manchester United ha accettato le condizioni contrattuali richieste dall’entourage di Joshua Zirkzee e ora deve decidere se pagare la clausola di rescissione di 33 milioni di euro. L'attaccante del Bologna è stato uno dei principali obiettivi dei Red Devils dopo che il club non è riuscito ad acquistare un attaccante durante la sessione di calciomercato di gennaio”.