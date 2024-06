Szczesny e Ronaldo di nuovo insieme? La Juve alleggerisce il bilancio

Attesa per Milik

Sempre in tema Polonia, tiene banco l’infortunio di Arkadiusz Milik. Ieri l’attaccante della Juventus, che suo malgrado salterà Euro 2024, ha pubblicato un post su Instagram spiegando il proprio stato d’animo: «È un momento molto difficile per me. So che gli infortuni fanno parte dello sport e di solito arrivano nel momento peggiore possibile, ma non c’è modo di prepararsi. Mi dispiace molto di non poter giocare gli Europei e aiutare la squadra a raggiungere i nostri obiettivi. Ma qualunque cosa accada farò il tifo per i ragazzi della mia squadra fino alla fine. Sono con voi». Poi gli elogi di Milik a chi gli è stato vicino in queste ore: «Voglio anche ringraziarvi di cuore per tutti i messaggi. Le vostre parole di sostegno significano molto per me in questo momento difficile. Sono positivo e auguro alla mia squadra il meglio agli Europei. Abbiamo grandi giocatori, stiamo con loro e facciamo del nostro meglio per la Polonia».