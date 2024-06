Cristiano Ronaldo, il brutto gesto dopo il gol Conceiçao fa infuriare i social

Cristiano Ronaldo ha debuttato al suo sesto Europeo in carriera, un primato storico perché nessuno è mai riuscito ad arrivarci. Il campione portoghese ha infranto un altro record nella sua carriera vincente, macchiata qua e là da comportamenti ed esultanze piuttosto eccessive. È successo contro la Repubblica Ceca, forse per la tensione e per come si è messo inizialmente la partita. Il Portogallo ha dominato in lungo e in largo ma sono stati i cechi a passare in vantaggio nella ripresa. La squadra di Martinez è riuscita prima a pareggiare e poi, in pieno recupero, a trovare la rete del 2-1 finale con il neo entrato Conceicao. Un gol che ha fatto scattare l'euforia sugli spalti e in campo, ma in alcuni video è stato ripreso Ronaldo fare due gesti non proprio sportivi verso gli avversari.