Cucurella e la promessa legata ai capelli: "Ho un problema...mia moglie"

Nel corso di una recente intervista a El Partidazo de Cope, l’esterno della Nazionale spagnola, Marc Cucurella , ha fatto una promessa inaspettata che ha incuriosito non poco tifosi e spettatori: “ Se dovessimo vincere gli Europei, mi farò tagliare i capelli. Ho solo un problema: mia moglie mi ucciderà ”. Ed è proprio la sua folta chioma alla Muppet Show che Marc sarebbe disposto a sacrificare per raggiungere l'agognato risultato. Grazie alle sue peculiarità, dopo la partita contro l’Italia, il calciatore è diventato un personaggio che ha catalizzato l'attenzione di molti, oltrepassando il rettangolo di gioco. Il Chelsea ha pagato per lui una cifra esagerata, ben 70 milioni di euro, che in qualche modo ha pesato sulle spalle del difensore spagnolo nella prima stagione.

Marc Cucurella, il Chelsea e le Furie Rosse

Lo scorso dicembre Cucurella ha dovuto fare i conti con un problema alla caviglia, che lo ha tenuto fuori per 3 mesi, e quando è tornato in campo a marzo nessuno pensava potesse andare all’Europeo. Parlando del suo futuro nel corso di una recente intervista, Marc ha fatto capire di avere come priorità le gare con le Furie Rosse: "Al Chelsea stanno attraversando anni difficili, ma io sono felice e la mia famiglia è molto felice. È stata una bella esperienza e non ci penso troppo. Penso di più alla Nazionale e mi diverto, perché arrivare qui è molto complicato e sono pochissimi quelli che possono esserci. C’era qualcosa con il Real Madrid”. Le Furie Rosse di De La Fuente si sono fatti un'ottima reputazione in questa prima fase di Euro 2024, piegando dapprima la Croazia all'esordio per 3-0 e raccogliendo poi ulteriori 3 punti grazie al successo sulla formazione di Spalletti rimediato al termine di una gara a senso unico.