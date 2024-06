Rinnovo e...Calhanoglu: Inzaghi, mai dire estate

Nel fresco tormentone estivo legato ad Hakan Calhanoglu almeno due tra gli invitati al tavolo potrebbero bluffare, mentre l’Inter - forte di un contratto regolarmente firmato fino al 2027 e dell’incedibilità del giocatore - intende dare le carte. Oltre al turco e ai nerazzurri, al tavolo siede pure il Bayern Monaco che, oltre a parlare con Gordon Stipic, agente di Calhanoglu, sta trattando il portoghese Palhinha con il Fulham che - fanno sapere in Germania - sarebbe la prima scelta per il ruolo in regia. Il giocatore, dal canto suo, fino alla partenza per gli Europei non aveva dato pensieri all’Inter e a Inzaghi, con cui peraltro si era sentito per un saluto ed era apparso tranquillo nonché concentrato sulla campagna con la propria nazionale. Ora gli scenari, in base ai segnali di fumo che arrivano dal forte turco in Germania, sarebbero cambiati: Calhanoglu starebbe flirtando con il Bayern ma, contemporaneamente, avrebbe pure fatto sapere di stare benone a Milano, una mossa propedeutica per chiedere un ulteriore prolungamento al contratto, con annesso adeguamento. Ipotesi che l’Inter, ça va sans dire, non intende prendere in considerazione, alla luce del fatto che il rinnovo è stato firmato soltanto l’anno scorso e l’accordo scadrà quando il turco avrà già compiuto 33 anni. Non è dato a sapersi quale sarà l’epilogo della vicenda, certo è che, a meno che Calhanoglu non si affretti a fare chiarezza su quanto sta accadendo, il rischio è che si possa incrinare l’idillio tra l’ex milanista e la tifoseria nerazzurra che l’ha adottato fin dal giorno in cui Piero Ausilio lo prese per sostituire Christian Eriksen.