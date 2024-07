È Golden Classico. Arda Guler sfida Yamal

Riflettori ancora puntati sul talento turco Arda Guler , 19 anni, protagonista della quarta tappa del Golden Boy Football Benchmark Index. In questo primo aggiornamento d’inizio estate la “starlet” del Real Madrid di Ancelotti e della Nazionale dalla Mezzaluna di Montella (a segno a Euro ’24) recupera altre 5 posizioni in classifica passando dal 19° al 14° posto, cioè a ridosso della top ten. Il mese scorso aveva guadagnato in un sol colpo 81 posti: fuori dalla lista dei migliori 100 Under 21 nei primi due step, l’ex Fenerbahçe era piombato come un falco nell’Index. In risalita anche il suo compatriota juventino Kenan Yildiz che si porta dalla 32ª alla 28ª posizione. Salto di 4 scalini ancorché molto più indietro in graduatoria (dal 66° al 62° posto) per l’italo-argentino Valentín Carboni , di rientro all’ Inter dopo il prestito al Monza.

Enciso, balzo di 11 posti

Ma il miglior “scalatore” in assoluto è il paraguaiano Julio César Enciso, ventenne attaccante del Brighton del nuovo tecnico tedesco Fabian Hürzeler (31 anni, autore della promozione del St. Pauli in Bundesliga). L’ex pupillo di De Zerbi è andato subito a bersaglio a Houston contro la Colombia in Copa América. E ha fatto il suo ingresso nell’Index posizionandosi all’89° posto del “ranking” dopo esser rimasto fuori dalla top 100 nelle precedenti tappe. Quindi +11 per lui mentre un altro sudamericano, il cileno Darío Osorio in forza ai danesi del Midtjylland, compie un balzo di 5 posizioni (da 88 a 83). Anche lui ha giocato in Copa América.

Yamal leader assoluto

Per il resto la graduatoria che mette in fila i 100 migliori talenti Under 21 dell’anno è quasi scritta nella pietra. Movimenti minimi tipo quello di Aleksandar Pavlovic che ha scavalcato di una posizione il 17enne catalano Cubarsí portandosi a quota 8. Il tedesco-serbo ha debuttato con la Nazionale maggiore a giugno senza tuttavia essere convocato per l’Europeo. Sarà certamente diverso il prossimo appuntamento d’agosto quando si sentiranno gli effetti di Euro e Coppa America 2024 nonché dei primi sensibili movimenti di mercato. In vetta alla classifica, “líder máximo”, c’è ancora e sempre il prodigioso sedicenne Lamine Yamal, astro del Barcellona e della Nazionale spagnola. Il classe 2007 d’origine marocchina, scattato al comando sin da aprile, continua la sua fuga che ne rimarca la netta supremazia su tutti i rivali più agguerriti.

Come il ranking ATP

La classifica dell’ambìto trofeo internazionale di Tuttosport (giunto alla 22ª edizione) viene elaborata e pubblicata ogni mese tramite il supporto del nostro partner Football Benchmark, piattaforma ipertecnologica di analisi-dati che stabilisce l’algoritmo di ogni talento Under 21 sulla base di accurati parametri e coefficienti. L’Index, appunto. Una graduatoria in costante aggiornamento tipo il “ranking” ATP tennistico o quello FIFA per squadre Nazionali. In autunno, al termine di un avvincente percorso, toccherà come sempre alla nostra autorevole giuria giornalistica europea il compito di eleggere il vincitore fra i primi 20 del Golden Boy Football Benchmark Index più 5 “wild card” scelte dalla nostra redazione fra gli 80 esclusi.

Eleggibilità dal 2004

L’analisi attuale del Golden Boy Football Benchmark Index include le partite disputate dal 3 ottobre 2023 fino allo scorso 26 giugno. Quest’anno sono eleggibili alla conquista dei due trofei Golden Boy di Tuttosport (Absolute Best e Golden Boy Web, nel 2023 entrambi conquistati da Bellingham) tutti i calciatori nati a partire dal 1° gennaio 2004 e tesserati per un club europeo della massima divisione.