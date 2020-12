Diretta Milan-Celtic ore 18.55: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

MILANO - Vincere e sperare nella sconfitta dello Sparta Praga contro il Lilla, è questo l'obiettivo del Milan per strappare il pass per i sedicesimi di finale di Europa League già stasera. I rossoneri, alle ore 18.55, ospitano il Celtic allo stadio Giuseppe Meazza nel quinto turno della fase a gironi. Dopo le vittorie contro gli scozzesi e lo Sparta Praga, la squadra di Stefano Pioli ha rallentato la marcia contro il Lilla, incassando un pesante ko interno per 3-0 e pareggiando per 1-1 in terra francese. La situazione di classifica del Gruppo H, al momento, vede proprio il Lilla in testa con otto punti seguito dal Milan a una lunghezza di distanza, al terzo posto si piazza lo Sparta Praga, ancora in corsa per la qualificazione in virtù dei sei punti conquistati fin qui. Sulla panchina rossonera tornerà Pioli che, nella conferenza stampa della vigilia, ha parlato anche del difficile momento personale attraversato: "Mi è mancato il quotidiano. Quando mi hanno comunicato la negatività ho fatto fatica a prendere sonno". Tornando alla sfida contro il Celtic di stasera ha sottolineato: "Per passare dobbiamo giocare molto bene".