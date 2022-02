Diretta Atalanta-Olympiakos ore 21: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming

BERGAMO - La sconfitta contro il Villarreal nell'ultimo turno della fase a gironi di Champions ha costretto l'Atalanta al terzo posto dietro allo United di Cristiano Ronaldo e Pogba e agli stessi spagnoli, retrocedendo di fatto in Europa League: i ragazzi di Gasperini si giocheranno un posto negli ottavi di finale della seconda competizione continentale per club questa sera alle ore 21 contro l'Olympiakos dell'ex Roma e Napoli Manolas (oltre che di Papastathopoulos, in Italia con Genoa e Milan) nell'andata dei play-off . I greci di Pedro Martins, invece, arrivano alla sfida dopo aver chiuso il proprio raggruppamento - il D - alle spalle dell'Eintracht Francoforte, qualificato direttamente tra le top 16.

Dove vedere in tv e streaming Atalanta-Olympiakos

Il match tra Atalanta ed Olympiakos, in programma alle ore 21 al Gewiss Stadium di Bergamo, sarà trasmesso in diretta in chiaro su Tv8, ma sarà possibile seguirlo anche su Sky Sport Arena (204 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (253 satellite), oltre che in streaming su Dazn, SkyGo e Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Atalanta-Olympiakos, le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pessina, Pezzella; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini. A disp. Sportiello, Rossi, Koopmeiners, Boga, Freuler, Mihaila, Hateboer, Scalvini, Zappacosta.

OLYMPIAKOS (3-4-3): Vaclik; Cissé, Papastathopoulos, Manolas; Reabciuk, M'Vila, Camara, Lala; Masouras, Soares, Onyekuru. All. Martins. A disp. Tzolakis, Camara, Bouchalakis, Kunde, Rony Lopes, El-Arabi, Vrousai, Fadiga, Ba, Valbuena, Papadopoulos, Kitsos.

Arbitro: Scharer (Svizzera)

Assistenti: De Almeida ed Erni (Svizzera)

IV uomo: Dudic (Svizzera)

Var: San (Svizzera)

Avar: Fritz (Germania)