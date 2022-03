Europa League, Atalanta-Bayer Leverkusen a Jovanovic

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini, dopo il ko in campionato all'Olimpico contro la Roma (1-0 firmato Abraham), è chiamata a rialzare la testa nell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen in programma giovedì alle 21 al Gewiss Stadium. La Dea, che nello scorso turno ha eliminato i greci dell'Olympiacos (2-1 in rimonta in casa e 3-0 al Pireo), farà poi visita ai tedeschi giovedì 17 marzo alle 18.45. Tornando alla gara d'andata, a dirigere l'incontro sarà il serbo Srdjan Jovanovic. Per il 35enne fischietto di Belgrado nessun precedente con i bergamaschi.