Europa League, Eintracht-Rangers 6-5: Ramsey sbaglia il rigore decisivo!

SIVIGLIA - L'Eintracht Francoforte vince l'edizione 2021/2022 dell'Europa League. La formazione tedesca di Oliver Glasner batte i Rangers per 6-5 al termine dei calci di rigore. I tempi regolamentari si chiudono sull'1-1 (sblocca Aribo per i Rangers e risponde Borré ) e il risultato resta fisso nei tempi supplementari nonostante le tante occasioni create. Dagli undici metri l'Eintracht non sbaglia neanche una volta mentre per i Rangers è decisivo l'errore dell'ex Juve Aaron Ramsey , entrato al 118': il centrocampista gallese calcia centrale e si fa parare da Trapp.

Eintracht Francofortre-Rangers, tabellino e statistiche

Le formazioni di Glasner e Van Bronckhorst

Va in scena allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan di Sivigilia la finale di Europa League tra Eintracht Francoforte e Rangers. La squadra tedesca punta a vincere il suo secondo trofeo europeo, dopo la Coppa Uefa del 1980, in un'edizione dove è riuscita a superare Betis Siviglia e Barcellona rispettivamente agli ottavi e ai quarti. Sono passati, invece, dieci anni dal fallimento della squadra scozzese, con la ripartenza dalla Third Division fino alla vittoria dello scudetto nella scorsa stagione e ora con la possibilità di festeggiare il secondo trofeo europeo dopo la Coppa delle Coppe di 50 anni fa. Il tecnico dell'Eintracht, Oliver Glasner, punta su Borrè come unica punta, con Lindstrom e Kamada alle sue spalle. Rimangono in panchina invece l'ex Milan Hauge e l'ex Atalanta Lammers. Il tecnico dei Rangers, Giovanni van Bronckhorst, si affida a Wright come unica punta con una difesa a 5 e un centrocampo a 4. Parte dalla panchina l'ex Juventus Ramsey.

Il primo tempo finisce senza gol

Subito in avanti l'Eintracht, a caccia del gol del vantaggio già nei primi minuti. Il ritmo del gioco però viene spezzato al 6' quando dopo uno scontro di gioco Rode resta a terra sanguinante in testa. Il centrocampista e capitano dell'Eintracht si rialza dopo l'intervento dei medici e ritorna in campo. Si riparte con Sow che al 12' crea la prima ottima occasione per la formazione tedesca ma la sua conclusione viene bloccata da McGregor. Al 21' ancora Eintracht in avanti con Knauff che calcia sul primo palo ma trova la respinta di McGregor. Ci prova anche N'Dicka di testa ma sfiora la traversa. La reazione dei Rangers arriva al 26' con il tiro a giro dal limite dell'area di Aribo che termina di poco a lato. Al 37' ancora Eintracht, con Kostic che percorre metà campo in contropiede ma poi sbaglia al momento del tiro calciando fuori. Poco dopo ci prova Lundstram di testa ma Trapp alza il pallone sopra la traversa. Si chiude senza reti il primo tempo.